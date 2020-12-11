Абдулла Арипов обсудил с Михаилом Мишустиным взаимодействие в борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин и Абдулла Арипов затронули также график российско-узбекистанских контактов на правительственном уровне.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым взаимодействие в борьбе с COVID-19, сотрудничество в инвестициях, энергетической, промышленной сфере, говорится на сайте кабмина.

Телефонный разговор Мишустина и Арипова состоялся в пятницу.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества в инвестиционной, энергетической и промышленной сферах, обменялись мнениями о новых перспективных совместных проектах в различных областях. Кроме того, была рассмотрена тематика взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Мишустин и Арипов затронули также график российско-узбекистанских контактов на правительственном уровне.