Мирзиёев и Алиев договорились поддерживать диалог на глобальных площадках

По данным пресс-службы, стороны выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с окончанием военных действий в Нагорном Карабахе, стороны договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава нашего государства искренне поздравил президента Азербайджана с окончанием военных действий в Нагорном Карабахе, пожелав мира и процветания дружественному народу братской страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы обсуждены современное состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений, отмечается в сообщении. В частности, лидеры двух стран отметили важность активного продвижения совместных программ и проектов.

"В завершение разговора президенты Узбекистана и Азербайджана условились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.