Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Зеленскому

Мероприятие состоялось в Мариинском дворце. В ходе выступления глава государства заявил, что Узбекистан является важным партнером Украины в Центральной Азии.

В Мариинском дворце вновь назначенный посол Узбекистана Алишер Курманов вручил свои верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ИА "Дунё".

После церемонии глава государства в своем общем выступлении отметил, что Узбекистан является важным партнером Украины в Центральной Азии.

В ходе мероприятия Зеленский также заявил, что стороны стремятся укрепить двусторонние торгово-экономические отношения, а также намерены увеличить товарооборот до $1 миллиарда.