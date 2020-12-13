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Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Зеленскому

ИА "Дунё"
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201213/15591155/Posol-Uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-Zelenskomu.html

Мероприятие состоялось в Мариинском дворце. В ходе выступления глава государства заявил, что Узбекистан является важным партнером Украины в Центральной Азии.

В Мариинском дворце вновь назначенный посол Узбекистана Алишер Курманов вручил свои верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ИА "Дунё".

Банкноты номиналом 1 доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Узбекистан и Украина намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

После церемонии глава государства в своем общем выступлении отметил, что Узбекистан является важным партнером Украины в Центральной Азии.

В ходе мероприятия Зеленский также заявил, что стороны стремятся укрепить двусторонние торгово-экономические отношения, а также намерены увеличить товарооборот до $1 миллиарда.

Теги:
Владимир Зеленский, товарооборот, Украина, Узбекистан



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