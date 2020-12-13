Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Зеленскому

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Мероприятие состоялось в Мариинском дворце. В ходе выступления глава государства заявил, что Узбекистан является важным партнером Украины в Центральной Азии.
В Мариинском дворце вновь назначенный посол Узбекистана Алишер Курманов вручил свои верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ИА "Дунё".
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Sputnik / Алексей Сухоруков
После церемонии глава государства в своем общем выступлении отметил, что Узбекистан является важным партнером Украины в Центральной Азии.
В ходе мероприятия Зеленский также заявил, что стороны стремятся укрепить двусторонние торгово-экономические отношения, а также намерены увеличить товарооборот до $1 миллиарда.