Шавкат Мирзиёев осмотрел завод UzXCMG в Ургенче

Предприятие открыто в 2014 году, однако в ближайшее время запланирована его модернизация в три этапа.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Во время рабочей поездки в Хорезм Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, реализуемыми на совместном предприятии UzXCMG в Ургенче, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Завод UzXCMG в Ургенче

Завод был открыт в 2014 году, однако в ближайшее время запланирована его модернизация в три этапа. Таким образом, сначала на его территории планируется наладить крупноузловую сборку сельскохозяйственной техники, а затем ее промышленный монтаж. На третьей фазе предусмотрена локализация всего производства.

"С этой целью в текущем году завезены сборочные линии и оборудование китайской корпорации XCMG на сумму $4,3 миллиона. Энергосберегающие технологии позволят снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции. Импорт деталей будет замещен местным производством, в 2021 году локализация достигнет 51%", - информируется в релизе.

В ходе визита глава государства осмотрел установленное на предприятии сборочно-сварочное оборудование, локализованную технику и запасные части, а также отметил, что завод должен стать базой для индустрии в Хорезме.