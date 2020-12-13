17:05 13 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск

Шавкат Мирзиёев осмотрел завод UzXCMG в Ургенче

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
162 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0d/15591279.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201213/15591313/Shavkat-Mirziev-osmotrel-zavod-UzXCMG-v-Urgenche.html

Предприятие открыто в 2014 году, однако в ближайшее время запланирована его модернизация в три этапа.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Во время рабочей поездки в Хорезм Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, реализуемыми на совместном предприятии UzXCMG в Ургенче, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана
Завод UzXCMG в Ургенче

Завод был открыт в 2014 году, однако в ближайшее время запланирована его модернизация в три этапа. Таким образом, сначала на его территории планируется наладить крупноузловую сборку сельскохозяйственной техники, а затем ее промышленный монтаж. На третьей фазе предусмотрена локализация всего производства.

Пресс-служба президента
Мирзиёев посетил текстильную фабрику в технопарке "Ургенч"

"С этой целью в текущем году завезены сборочные линии и оборудование китайской корпорации XCMG на сумму $4,3 миллиона. Энергосберегающие технологии позволят снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции. Импорт деталей будет замещен местным производством, в 2021 году локализация достигнет 51%", - информируется в релизе.

В ходе визита глава государства осмотрел установленное на предприятии сборочно-сварочное оборудование, локализованную технику и запасные части, а также отметил, что завод должен стать базой для индустрии в Хорезме.

Теги:
завод, официальный визит, Ургенч, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
Со скоростью света: в РФ испытали новую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться