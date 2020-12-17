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Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы" — Путин

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201217/15618639/Rossiya-nachinaet-slezat-s-neftegazovoy-igly--Putin.html

Глава государства в четверг проводит традиционную пресс-конференцию. Из-за пандемии она проходит в новом формате, с элементами прямой линии.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы", уже 70 процентов бюджета страны формируются не за счет нефтегазовых доходов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Россия все меньше зависит от нефтегазовых доходов, заявили в Кремле
"Знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидным положительным элементом развития экономики — 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — сказал президент.

При этом он отметил, что зависимость еще "очень большая".

В сентябре Путин заявлял: ответ России на вызовы пандемии доказал, что она не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, а "страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями".

Теги:
газ, Нефть, Экономика, Владимир Путин, Россия



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