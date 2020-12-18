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Танзила Нарбаева

Раньше депутаты приходили на сессии ради формальности — Нарбаева

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201218/15628697/Ranshe-deputaty-prikhodili-na-sessii-radi-formalnosti--Narbaeva.html

Десятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева рассказала о качественных изменениях в работе депутатов.

"Если раньше депутаты приходили на сессии каждые четыре-пять месяцев, в основном по организационным вопросам, лишь ради формальности, то теперь они поднимают актуальные для территорий вопросы", — сказала Нарбаева на десятом пленарном заседании верхней палаты парламента.

В частности, по ее словам, в уходящем году было отменено около 50 решений хокимов, противоречивших законодательству страны. 

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
Пресс-служба Сента Олий Мажлиса
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"В ответственные органы внесено около тысячи предложений о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц, в том числе подняты вопросы об освобождении от занимаемой должности 32 должностных лиц", — отметила председатель Сената Олий Мажлиса.

Она также рассказала, что верхняя палата парламента получила право отменять решения местных кенгашей, которые противоречат законодательству.

Кроме того, при местных кенгашах всех уровней созданы отдельные секретариаты.

Теги:
политика, Узбекистан, депутаты, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Танзила Нарбаева



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