Сенат Узбекистана впервые отклонил шесть законов за год

По словам главы Сената, системно проанализировано около 30 законов, разработаны предложения по устранению несоответствий с подзаконными актами, обновлению старых и норм, которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева заявила, что в этом году было отклонено шесть законов из 60 рассмотренных.

"Проекты законов, не просто утверждаются, а критически пересматриваются с точки зрения их соответствия интересам регионов. Поступившие в Сенат законы обсуждаются в местных кенгашах, учитываются мнения ученых, экспертов, представителей общественности", - подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Таким образом, в этом году отклонены шесть законов, чего ранее не было в деятельности Сената.

Кроме того, по словам Нарбаевой, налажена новая практика, и на сегодняшний день системно проанализировано около 30 законов, разработаны предложения по устранению несоответствий с подзаконными актами, обновлению старых и норм, которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня.