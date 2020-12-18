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Сенат Узбекистана впервые отклонил шесть законов за год

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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12110
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201218/15629027/Senat-Uzbekistana-vpervye-otklonil-shest-zakonov-za-god.html

По словам главы Сената, системно проанализировано около 30 законов, разработаны предложения по устранению несоответствий с подзаконными актами, обновлению старых и норм, которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева заявила, что в этом году было отклонено шесть законов из 60 рассмотренных.

"Проекты законов, не просто утверждаются, а критически пересматриваются с точки зрения их соответствия интересам регионов. Поступившие в Сенат законы обсуждаются в местных кенгашах, учитываются мнения ученых, экспертов, представителей общественности", - подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Таким образом, в этом году отклонены шесть законов, чего ранее не было в деятельности Сената.

Кроме того, по словам Нарбаевой, налажена новая практика, и на сегодняшний день системно проанализировано около 30 законов, разработаны предложения по устранению несоответствий с подзаконными актами, обновлению старых и норм, которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

Теги:
Танзила Нарбаева, Сенат Олий Мажлиса, Законопроект



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