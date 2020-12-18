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Сенат Олий Мажлиса — зал заседаний

Нарбаева заверила, что Конституция не изменится без обсуждения с народом

ЦИК Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201218/15629575/Narbaeva-zaverila-chto-Konstitutsiya-ne-izmenitsya-bez-obsuzhdeniya-s-narodom.html

Ранее пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана сообщала, что верхняя палата на заседании 18 декабря обсудит поправки в Основной закон.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В повестку дня десятого пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана не вносился вопрос о дополнениях и изменениях в Конституцию страны, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Неделю назад пресс-служба верхней палаты сообщила, что сенаторы 18 декабря рассмотрят закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан". Какие именно изменения — не уточнялось. После этого ряд блогеров высказали претензии — в частности, в связи с непониманием, "какую статью, какие требования собираются менять".

"В повестку дня заседания не вносился вопрос о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Конституция — наш Основной закон. Поэтому это не будет делаться без обсуждения с народом", — заявила Нарбаева.

Председатель Сената подчеркнула, что в Узбекистане ничто не делается тайно, все вопросы принимаются и рассматриваются в диалоге с народом.

Теги:
Конституция, Узбекистан, Танзила Нарбаева



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