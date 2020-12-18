Главы государств СНГ утвердили обновленную концепцию развития до 2030 года

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Совет глав государств СНГ актуализировал концепцию дальнейшего развития Содружества и утвердил план мероприятий по ее реализации. Основной целью документа станет сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и культурной областях.

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Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев напомнил, что на основании предложений глав государств по адаптации СНГ к современным реалиям Совет министров иностранных дел в апреле 2018 года принял решение об актуализации положений концепции дальнейшего развития Содружества.

"Проект представленного вам нового документа определяет Содружество независимых государств как форму сотрудничества равноправных независимых стран, базирующегося на общности интересов и задач и на взаимном доверии и уважении", - заявил Лебедев.

По его словам, проект новой редакции концепции фиксирует, что основной задачей СНГ является повышение эффективности его деятельности. При этом он подчеркнул, что ключевым приоритетом в проекте концепции определено экономическое сотрудничество.

Также в рамках встречи было принято решение провести очередное заседание глав государств СНГ 15 октября 2021 года в столице Беларуси Минске.