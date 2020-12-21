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Флаги Туркменистана и Республики Узбекистан

Узбекистан примет участие в Ашхабадской конференции в рамках года мира и доверия

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201221/15647514/Uzbekistan-primet-uchastie-v-Ashkhabadskoy-konferentsii-v-ramkakh-goda-mira-i-doveriya.html

Лидеры двух государств выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии для продвижения новых проектов промышленной кооперации.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедовым поздравил своего коллегу с плодотворным председательством в СНГ и успешным проведением саммита.

Подчеркнуто, что в непростых условиях, связанных с усилением кризисных явлений в мировой экономике и распространением коронавирусной инфекции, Узбекистану удалось полностью осуществить концепцию председательства в Содружестве, а также реализовать важные инициативы по расширению многостороннего сотрудничества.

Пресс-служба Мирзиёева: Узбекистан выполнил концепцию председательства в СНГ >>

В продолжение беседы главы государств отметили высокий уровень двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Флаги Узбекистана и Туркменистана
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Продолжают развиваться торговые связи, углубляется взаимовыгодное сотрудничество в отраслях экономики, сферах энергетики, транспорта и логистики, расширяется гуманитарный обмен.

Лидеры выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии для продвижения новых проектов промышленной кооперации.

Особое внимание было уделено продолжению активных контактов в области культуры, образования и здравоохранения, с организацией в обеих странах совместных мероприятий и форумов с широким участием известных национальных деятелей искусства и науки.

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Обменялись мнениями и по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Шавкат Мирзиёев поддержал инициативу президента Туркменистана о проведении Ашхабадской конференции высокого уровня, организуемой в рамках Международного года мира и доверия. Достигнута договоренность об участии делегации от Узбекистана в предстоящем мероприятии.

Теги:
глава государства, телефонный разговор, Туркменистан, Узбекистан



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