Узбекистан примет участие в Ашхабадской конференции в рамках года мира и доверия

Лидеры двух государств выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии для продвижения новых проектов промышленной кооперации.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедовым поздравил своего коллегу с плодотворным председательством в СНГ и успешным проведением саммита.

Подчеркнуто, что в непростых условиях, связанных с усилением кризисных явлений в мировой экономике и распространением коронавирусной инфекции, Узбекистану удалось полностью осуществить концепцию председательства в Содружестве, а также реализовать важные инициативы по расширению многостороннего сотрудничества.

Пресс-служба Мирзиёева: Узбекистан выполнил концепцию председательства в СНГ >>

В продолжение беседы главы государств отметили высокий уровень двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Продолжают развиваться торговые связи, углубляется взаимовыгодное сотрудничество в отраслях экономики, сферах энергетики, транспорта и логистики, расширяется гуманитарный обмен.

Лидеры выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии для продвижения новых проектов промышленной кооперации.

Особое внимание было уделено продолжению активных контактов в области культуры, образования и здравоохранения, с организацией в обеих странах совместных мероприятий и форумов с широким участием известных национальных деятелей искусства и науки.

Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Туркменистана >>

Обменялись мнениями и по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Шавкат Мирзиёев поддержал инициативу президента Туркменистана о проведении Ашхабадской конференции высокого уровня, организуемой в рамках Международного года мира и доверия. Достигнута договоренность об участии делегации от Узбекистана в предстоящем мероприятии.