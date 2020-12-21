Лавров обсудил с Камиловым подготовку визита Мирзиёева в РФ

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым ход подготовки визита президента Шавката Мирзиёева в Россию, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров министров в ходе визита Камилова в Москву, пишет РИА Новости.

"Рассмотрен ход подготовки государственного визита Президента Республики Узбекистан Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов", - отмечается в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня. Кроме того, министры подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Напомним, госвизит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию был запланирован на 2020 год, однако впоследствии был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.