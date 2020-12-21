01:41 22 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Глава МИД Узбекистана Абулазиз Камилов и глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров обсудил с Камиловым подготовку визита Мирзиёева в РФ

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
22111
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201221/15647826/Lavrov-obsudil-s-Kamilovym-podgotovku-vizita-Mirzieva-v-RF.html

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым ход подготовки визита президента Шавката Мирзиёева в Россию, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров министров в ходе визита Камилова в Москву, пишет РИА Новости.

"Рассмотрен ход подготовки государственного визита Президента Республики Узбекистан Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов", - отмечается в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня. Кроме того, министры подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Тюрденев: перенос визита Мирзиёева в РФ позволит лучше подготовиться >>

Напомним, госвизит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию был запланирован на 2020 год, однако впоследствии был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Сотрудник конвойной службы Управления по конвоированию УФСИН России
С вещами на вылет: РФ этапировала на родину 56 осужденных узбекистанцев
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться