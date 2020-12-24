Нарбаева избрана председателем Диалога женщин-лидеров стран ЦА на 2021 год

Первая встреча по созданию неформального объединения состоялась в среду в онлайн-формате. От Узбекистана в ней участвовала председатель Сената Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Глава Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в 2021 году будет также председателем Диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики по итогам первой встречи по созданию неформального объединения.

На онлайн-мероприятии присутствовали представители пяти центральноазиатских государств, руководители Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА (РЦПДЦА) и Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и СНГ.

"Эффективная работа по обеспечению гендерного равенства, повышению роли женщин в Узбекистане получила высокую оценку всех участников мероприятия. В этой связи по предложению главы РЦПДЦА председательство в рамках Диалога женщин-лидеров Центральной Азии в 2021 году возложено на председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву", — говорится в публикации.

Ожидается, что новый формат взаимодействия между государствами региона поможет разрабатывать эффективные совместные решения по усилению роли женщин странах ЦА.