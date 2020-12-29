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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Журналисты в ожидании начала обращения Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201229/15695975/Zhurnalisty-v-ozhidanii-nachala-obrascheniya-Shavkata-Mirzieva-k-Oliy-Mazhlisu.html

Мероприятие организовано при строгом соблюдении правил карантина в условиях пандемии. Между представителями СМИ соблюдена необходимая социальная дистанция.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. До очередного обращения президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан и народу осталось меньше часа. Sputnik Узбекистан будет передавать основные положения послания главы государства. Следите за нашими новостями.

  • Журналисты в ожидании послания президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису
    © Sputnik / Дильшода Рахматова
  • Журналист из Таджикистана готовиться слушать послание президента Шавката Мирзиёева
    © Sputnik / Дильшода Рахматова
  • Указатель пресс-комнаты
    © Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
Журналисты в ожидании послания президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису
Отметим, что представителям СМИ в Конгресс-холле создали все необходимые условия для освещения обращения в онлайн-режиме. Мероприятие организовано при строгом соблюдении правил карантина в период пандемии. В зале, где будет проводиться пресс-конференция, между журналистами выдержана социальная дистанция в два метра.

Напомним: выступление начнется в 11.00 по ташкентскому времени (9.00 по московскому). Онлайн-трансляция будут вестись на 15 телеканалах, сайте узбекского лидера, а также официальных страницах пресс-службы в соцсетях.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Олий Мажлис, Узбекистан, прямая трансляция, Шавкат Мирзиёев



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