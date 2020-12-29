Журналисты в ожидании начала обращения Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису

Мероприятие организовано при строгом соблюдении правил карантина в условиях пандемии. Между представителями СМИ соблюдена необходимая социальная дистанция.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. До очередного обращения президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан и народу осталось меньше часа. Sputnik Узбекистан будет передавать основные положения послания главы государства. Следите за нашими новостями.

Журналисты в ожидании послания президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису © Sputnik / Дильшода Рахматова

Журналист из Таджикистана готовиться слушать послание президента Шавката Мирзиёева © Sputnik / Дильшода Рахматова

Указатель пресс-комнаты © Sputnik / Дильшода Рахматова 1 / 3 © Sputnik / Дильшода Рахматова Журналисты в ожидании послания президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису

Отметим, что представителям СМИ в Конгресс-холле создали все необходимые условия для освещения обращения в онлайн-режиме. Мероприятие организовано при строгом соблюдении правил карантина в период пандемии. В зале, где будет проводиться пресс-конференция, между журналистами выдержана социальная дистанция в два метра.

Напомним: выступление начнется в 11.00 по ташкентскому времени (9.00 по московскому). Онлайн-трансляция будут вестись на 15 телеканалах, сайте узбекского лидера, а также официальных страницах пресс-службы в соцсетях.