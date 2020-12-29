Узбекистан продолжит укреплять свою обороноспособность — президент

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан в 2021 году продолжит укреплять свою обороноспособность, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время послания палатам парламента.

"В условиях сложных процессов, происходящих в мире, конфликтов и противостояний в ближнем и дальнем зарубежье мы должны усилить нашу работу по обеспечению мира и безопасности в стране. В следующем году мы продолжим наши реформы по укреплению обороноспособности страны. В частности, уделим особое внимание дальнейшему повышению мощи наших вооруженных сил, профессионального и физического потенциала войск, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма", — заявил глава государства.

По его словам, в каждой махалле республики будут внедрены новые подходы к обеспечению общественной безопасности и созданию безопасной среды.

"Продолжатся реформы, направленные на то, чтобы правоохранительные органы на деле стали защитниками спокойствия населения и интересов наших граждан", — сказал президент.

Узбекский лидер отметил, что стихийные бедствия и техногенные катастрофы, произошедшие в стране в последние годы, пожары в осенне-зимний период и многие другие неблагоприятные явления "требуют дальнейшего совершенствования существующей системы в этой сфере".

"В стране строится множество крупных объектов, высотных домов, что также требует создания новой системы обеспечения пожарной безопасности. Необходимо кардинально укрепить материально-техническую базу и кадровый потенциал сферы", — указал глава республики.

В связи с этим он поручил правительству в двухмесячный срок разработать проект закона "О чрезвычайном положении" и программу, направленную на решение указанных проблем.