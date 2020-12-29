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Узбекистан продолжит укреплять свою обороноспособность — президент

Сергей Русанов
Политика
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201229/15699249/Uzbekistan-prodolzhit-ukreplyat-svoyu-oboronosposobnost--prezident.html

Планируется уделить особое внимание дальнейшему повышению мощи вооруженных сил, профессионального и физического потенциала войск.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан в 2021 году продолжит укреплять свою обороноспособность, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время послания палатам парламента.

"В условиях сложных процессов, происходящих в мире, конфликтов и противостояний в ближнем и дальнем зарубежье мы должны усилить нашу работу по обеспечению мира и безопасности в стране. В следующем году мы продолжим наши реформы по укреплению обороноспособности страны. В частности, уделим особое внимание дальнейшему повышению мощи наших вооруженных сил, профессионального и физического потенциала войск, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию нашей молодежи в духе патриотизма", — заявил глава государства.

По его словам, в каждой махалле республики будут внедрены новые подходы к обеспечению общественной безопасности и созданию безопасной среды.

Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане
© Министерство обороны Узбекистана
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"Продолжатся реформы, направленные на то, чтобы правоохранительные органы на деле стали защитниками спокойствия населения и интересов наших граждан", — сказал президент.  

Узбекский лидер отметил, что стихийные бедствия и техногенные катастрофы, произошедшие в стране в последние годы, пожары в осенне-зимний период и многие другие неблагоприятные явления "требуют дальнейшего совершенствования существующей системы в этой сфере".

"В стране строится множество крупных объектов, высотных домов, что также требует создания новой системы обеспечения пожарной безопасности. Необходимо кардинально укрепить материально-техническую базу и кадровый потенциал сферы", — указал глава республики.

В связи с этим он поручил правительству в двухмесячный срок разработать проект закона "О чрезвычайном положении" и программу, направленную на решение указанных проблем.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Армия, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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