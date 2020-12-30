Лавров рассказал о внешней политике России в 2021 году

РФ, как и прежде, будет открыта к взаимодействию — "при безусловном уважении российских национальных интересов", заявил глава МИД страны.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой будет внешняя политика РФ в новом году.

"В 2021-м продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", — заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости

По его словам, РФ, как и прежде, будет открыта к взаимодействию — "в той мере, в какой к этому готовы наши партнеры и, разумеется, при безусловном уважении российских национальных интересов".

Ранее Лавров прокомментировал новые санкции США против российских компаний. По словам министра, новые ограничения не удивляют Москву. Они "отражают стратегическую линию" Вашингтона, цель которого — максимально ослабить своих соперников, отметил глава МИД.