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Американский эксперт дал Байдену совет насчет России

© AFP 2018 / JIM WATSON
Политика
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Тема:
Итоги выборов в США (31)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210111/15760016/Amerikanskiy-ekspert-dal-Baydenu-sovet-naschet-Rossii.html

Аналитик считает, что соперничество двух влиятельных государств не обязательно обозначает конфронтацию.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински дал несколько советов новой администрации США во главе с Джо Байденом.

Эксперт отметил, что одна из первостепенных внешнеполитических задач — кардинальная переоценка отношений с Россией.

"Сегодня нам нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений с Россией и честный взгляд на глобальную силу и влияние Москвы", — приводит слова аналитика газета Hill.

По его словам, период президентства Дональда Трампа ознаменовался своей крайней нестабильностью. Подобная политика проводилась в том числе по отношению к Кремлю. 

© Sputnik / Алексей Никольский
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"Странное отношение Дональда Трампа к Москве и Владимиру Путину последовало за провальными решениями при Бараке Обаме и крайне рассеянным управлением при Джордже Буше", — пояснил Хумински.

Он отметил, что соперничество не подразумевает обязательно конфронтацию. Вместо вражды вокруг спорных вопросов можно сосредоточиться на общих: например, борьба с терроризмом и контроль над стратегическими вооружениями, а также ядерным оружием.

"Речь о том, что нужно взаимодействовать где возможно, и снижать напряженность между странами", — заявил аналитик.

Хумински убежден, что новому американскому руководству нужно "расширить свой инструментарий дипломатического принуждения".

Тема:
Итоги выборов в США (31)
Теги:
политика, Россия, Джо Байден, президент США



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