Американский эксперт дал Байдену совет насчет России

Аналитик считает, что соперничество двух влиятельных государств не обязательно обозначает конфронтацию.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински дал несколько советов новой администрации США во главе с Джо Байденом.

Эксперт отметил, что одна из первостепенных внешнеполитических задач — кардинальная переоценка отношений с Россией.

"Сегодня нам нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений с Россией и честный взгляд на глобальную силу и влияние Москвы", — приводит слова аналитика газета Hill.

По его словам, период президентства Дональда Трампа ознаменовался своей крайней нестабильностью. Подобная политика проводилась в том числе по отношению к Кремлю.

"Странное отношение Дональда Трампа к Москве и Владимиру Путину последовало за провальными решениями при Бараке Обаме и крайне рассеянным управлением при Джордже Буше", — пояснил Хумински.

Он отметил, что соперничество не подразумевает обязательно конфронтацию. Вместо вражды вокруг спорных вопросов можно сосредоточиться на общих: например, борьба с терроризмом и контроль над стратегическими вооружениями, а также ядерным оружием.

"Речь о том, что нужно взаимодействовать где возможно, и снижать напряженность между странами", — заявил аналитик.

Хумински убежден, что новому американскому руководству нужно "расширить свой инструментарий дипломатического принуждения".