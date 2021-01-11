Директором ЦРУ может стать бывший посол США в России

Уильям Бернс работал послом Соединенных Штатов в Москве с 2005 по 2008 годы. Из рядов внешнеполитической службы уволился в 2014-м после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время возглавляет Фонд Карнеги.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Избранный президент США Джо Байден выдвинет на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) экс-посла в России Уильяма Бернса, сообщает штаб политика.

"Посол Бернс — госслужащий, проверенный во время кризисов. Его карьера была посвящена тому, чтобы жизнь американцев оставалась безопасной", — говорится в публикации.

Уильям Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 годы. Из рядов внешнеполитической службы уволился в 2014-м после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время возглавляет Фонд Карнеги.

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя новость о возможном назначении Бернса на пост главы ЦРУ, заявил, что оно не обязательно связано с Россией, поскольку в США назначают не профессионалов, а политиков.

"В США, в отличие от нас, назначают не профессионалов, а политиков. Вероятно, (у Бернса) были какие-то связи, кто-то его пролоббировал", — сказал РИА Новости российский сенатор.

При этом Джабаров напомнил, что в Вашингтоне главы ведомств меняются вместе со сменой администрации Белого дома.

Ранее в штабе Байдена сообщили, что он намерен назначить пресс-секретарем Белого дома бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки. Она неоднократно становилась объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую допускала при обсуждении вопросов мировой политики.

Российские интернет-пользователи даже придумали специальный термин "Псакинг" (Psaking).