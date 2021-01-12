National Interest: Запад проигрывает "схватку" с Россией за Украину

По мнению аналитика, в 2021-м тема утраты Киевом государственного суверенитета будет подниматься все чаще.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой проанализировал ситуацию на Украине и привел несколько причин, почему западные страны проигрывают России в борьбе за Украину.

Автор материала отметил, что сейчас самым популярным политическим объединением на Украине стала "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Это "пророссийская" партия, которая укрепила свои позиции из-за сочетания сразу нескольких факторов: практики "внешнего управления", роста влияния западных советников и недальновидной политики властей страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

The National Interest отмечает: в свое время русскоязычное население юга и востока страны надеялось, что Зеленский отойдет от начатого еще при Порошенко курса на украинизацию населения.

В общем-то поэтому Зеленского и выбрали. Журналист указал на то, что именно русскоязычный электорат в большинстве своем обеспечил победу действующего главы государства.

"Эти люди проголосовали за Зеленского, потому что он обещал покончить с попытками Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины", — говорится в статье.

Однако ожидания не оправдались.

К этому добавилось еще и слепое подчинение западным интересам.

Аналитик обратил внимание на то, что послы стран G7 все чаще стали вмешиваться в политику страны, а украинские власти стали охотнее уступать Западу.

В вопросе той же самой российской вакцины, которую было решено запретить покупать. Или же китайское оборудование от Huawei.

Все эти решения были приняты под воздействием Запада, что ставит под сомнение украинскую государственность.

The National Interest отметил, что в 2021 году тема утраты Киевом суверенитета в угоду Западу будет подниматься все чаще.

"Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает возмущение даже на самом высоком уровне власти. Когда заместитель руководителя президентской администрации Олег Татаров публично раскритиковал "внешнее управление", против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности", — пишет издание.

В статье отмечается, что все эти факторы в сочетании с развалом украинской промышленности и катастрофической убылью населения привели к тому, что в стране начали усиливаться пророссийские настроения.

Политика Запада в регионе, в свою очередь, оказалась провальной и Вашингтону следует это признать, заключил автор материала.