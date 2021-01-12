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США пригласили посла России на инаугурацию Байдена

© AFP 2018 / JIM WATSON
Политика
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Тема:
Итоги выборов в США (32)
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Было не ясно, будут ли в этом году приглашены иностранные дипломаты. Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей — не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Совсем скоро состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Официальная церемония запланирована на 20 января.

© AFP 2018 / JIM WATSON
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На инаугурации также, как правило, присутствуют послы иностранных государств. По крайне мере так было до пандемии COVID-19.

В этот раз формат церемонии немного изменили. 

Мероприятие планируют провести в исключительно сокращенном составе, поэтому было до конца не ясно, будут ли приглашены дипломаты. 

Тем не менее приглашение России было направлено. 

"Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла", — сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 января. Основная борьба развернулась между двумя кандидатами: демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. 

© REUTERS / Stephanie Keith
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В итоге первый набрал 306 голосов выборщиков, второй — только 232.

Трамп поражение не признал. В начале января вспыхнул митинг в Вашингтоне, в ходе которого пока еще действующий глава государства призвал сторонников направляться к Капитолию. 

Как заявлял Трамп, это нужно, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов.

Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена.

Не обошлось без жертв — в результате беспорядков погибли пять человек.

Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и беспорядкам и намерены запустить процедуру импичмента. 

Тема:
Итоги выборов в США (32)
Теги:
инаугурация, президент США, США, Россия, Джо Байден



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