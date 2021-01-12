США пригласили посла России на инаугурацию Байдена

Было не ясно, будут ли в этом году приглашены иностранные дипломаты. Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей — не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Совсем скоро состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. Официальная церемония запланирована на 20 января.

На инаугурации также, как правило, присутствуют послы иностранных государств. По крайне мере так было до пандемии COVID-19.

В этот раз формат церемонии немного изменили.

Мероприятие планируют провести в исключительно сокращенном составе, поэтому было до конца не ясно, будут ли приглашены дипломаты.

Тем не менее приглашение России было направлено.

"Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла", — сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 января. Основная борьба развернулась между двумя кандидатами: демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом.

В итоге первый набрал 306 голосов выборщиков, второй — только 232.

Трамп поражение не признал. В начале января вспыхнул митинг в Вашингтоне, в ходе которого пока еще действующий глава государства призвал сторонников направляться к Капитолию.

Как заявлял Трамп, это нужно, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов.

Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена.

Не обошлось без жертв — в результате беспорядков погибли пять человек.

Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и беспорядкам и намерены запустить процедуру импичмента.