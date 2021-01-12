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Талибы намерены развивать контакты с Россией — представитель движения

© Sputnik / Alexander Grashenkov
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210112/15769645/Taliby-namereny-razvivat-kontakty-s-Rossiey--predstavitel-dvizheniya.html

По словам официального представителя движения, у талибов "есть определенный уровень отношений с разными странами", в том числе контакты с РФ.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. "Талибан"* намерен развивать контакты с Россией, заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, у талибов "есть определенный уровень отношений с разными странами", в том числе контакты с РФ.

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"Мы пытаемся укреплять их, делать их лучше, повышать уровень доверия на перспективу, когда Афганистан станет единым целым", — сказал Муджахид в интервью РИА Новости.

Директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов ранее заявил, что Москва допускает возможность проведения межафганских переговоров на своей территории. Также он отметил, что РФ призывает стороны в Афганистане перейти к содержательным переговорам по урегулированию.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
политика, Россия, Радикальное движение "Талибан", Талибан



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