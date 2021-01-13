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Садыр Жапаров

Жапаров оценил прошедшие в Кыргызстане президентские выборы

Sputnik
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210113/15772887/Zhaparov-otsenil-proshedshie-v-Kyrgyzstane-prezidentskie-vybory.html

Досрочные выборы президента КР и референдум по определению формы правления в республике состоялись 10 января. Садыр Жапаров лидирует с 79,2 процента голосов после обработки бюллетеней с 98 процентов участков. 

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президентские выборы в Кыргызстане прошли прозрачно и честно, заявил их победитель Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24".

"Президентские выборы прошли очень прозрачно и честно, вы это заметили, наверное. И мы собираемся парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону, без административного давления или подкупов, мы это можем обеспечить. А когда ты используешь административные ресурсы или организуешь подкупы — тогда начинается недовольство и народные волнения. Мы это три раза увидели: за 30 лет народ три раза совершил революцию. В дальнейшем мы не должны допустить этого, поэтому я обещаю провести честные и прозрачные, чистые выборы", — сказал Жапаров.

В ближайшее время, по его словам, будет принята новая Конституция страны, после чего планируется принять новые законы, "потом будут парламентские выборы".

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Примерно до 1 июня мы должны закончить политические процессы, потому что мы уже приняли закон в прошлом году, чтобы закончить все политические процессы до 1 июня — без митингов, без недовольств", — отметил он.

Досрочные выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в республике состоялись 10 января. Садыр Жапаров лидирует с 79,2 процента голосов после обработки бюллетеней с 98 процентов участков. 

Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97 процентов бюллетеней, более 80 процентов граждан страны предпочли президентскую форму правления парламентской.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования — после ручного подсчета результатов. Однако, как рассказали в ЦИК, по факту это будет сделано значительно раньше — в течение двух-трех дней.

Жапарова уже поздравили президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Узбекский лидер, в частности, выразил уверенность, что "итоги важнейших политических мероприятий заложат прочную основу для обеспечения стабильности, повышения благосостояния населения и устойчивого развития страны".

Теги:
политика, Садыр Жапаров, выборы, выборы президента, Кыргызстан



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