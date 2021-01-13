Навальный объявил о возвращении в Россию

Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. Позднее политика перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации в клинике "Шарите".

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернется в РФ 17 января.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда, — написал Навальный на своем Telegram-канале. — <...> сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты. Семнадцатого января, в воскресенье, я вернусь домой <...>".

Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации в клинике "Шарите".

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации оппозиционера свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

В декабре официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.

До этого пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.