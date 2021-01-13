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Президент РФ Владимир Путин

Названы возможные сроки послания Путина Федеральном собранию

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210113/15778781/Nazvany-vozmozhnye-sroki-poslaniya-Putina-Federalnom-sobraniyu.html

Предыдущее — 16-е по счету — послание российского лидера к Федеральном собранию было озвучено 15 января 2020-го.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может пройти в середине февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
© Sputnik
Пресс-конференция Путина в новом формате — полное видео
"Похоже, в середине февраля", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Предыдущее — 16-е по счету — послание российского лидера Федеральному собранию было озвучено 15 января 2020-го.

В обращении глава государства, в соответствии со статьей 84 Конституции, отчитывается о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики.

На мероприятии традиционно присутствуют правительственные чиновники, главы регионов, известные общественные деятели.

Теги:
Россия, политика, Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию, послание Федеральному собранию, Федеральное собрание, Владимир Путин



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