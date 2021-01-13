Названы возможные сроки послания Путина Федеральном собранию

Предыдущее — 16-е по счету — послание российского лидера к Федеральном собранию было озвучено 15 января 2020-го.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может пройти в середине февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

"Похоже, в середине февраля", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Предыдущее — 16-е по счету — послание российского лидера Федеральному собранию было озвучено 15 января 2020-го.

В обращении глава государства, в соответствии со статьей 84 Конституции, отчитывается о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики.

На мероприятии традиционно присутствуют правительственные чиновники, главы регионов, известные общественные деятели.