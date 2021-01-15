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Ильхом Неъматов отбыл в Москву для работы зампредом исполкома СНГ

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Неъматов в исполкоме СНГ будет координировать вопросы экономического сотрудничества стран Содружества.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Экс-замглавы Министерства иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов в четверг отбыл в Москву для работы на посту заместителя председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Встреча глав стран СНГ 18 декабря 2020 года
© Ruptly
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"Из Ташкента в Москву 14 января отбыл Ильхомжон Неъматов, назначенный заместителем председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств", — говорится в публикации на Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Неъматов в исполкоме СНГ будет координировать вопросы экономического сотрудничества стран Содружества.

Узбекистан в 2020 году впервые председательствовал в СНГ, председательство в 2021-м переходит к Беларуси, сопредседателями будут Узбекистан и Казахстан.

Теги:
внешняя политика, политика, Россия, Москва, Узбекистан, СНГ, Илхом Неъматов



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