Ильхом Неъматов отбыл в Москву для работы зампредом исполкома СНГ

Неъматов в исполкоме СНГ будет координировать вопросы экономического сотрудничества стран Содружества.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Экс-замглавы Министерства иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов в четверг отбыл в Москву для работы на посту заместителя председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

"Из Ташкента в Москву 14 января отбыл Ильхомжон Неъматов, назначенный заместителем председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств", — говорится в публикации на Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Неъматов в исполкоме СНГ будет координировать вопросы экономического сотрудничества стран Содружества.

Узбекистан в 2020 году впервые председательствовал в СНГ, председательство в 2021-м переходит к Беларуси, сопредседателями будут Узбекистан и Казахстан.