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Избиратель голосует на досрочных выборах президента Кыргызстана и референдуме по вопросу формы правления

Какую форму правления выбрали кыргызстанцы на референдуме

Sputnik
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210115/15791596/Kakuyu-formu-pravleniya-vybrali-kyrgyzstantsy-na-referendume.html

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40 процентов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. По результатам ручного подсчета всех бюллетеней 81,44 процента кыргызстанцев выбрали на референдуме президентскую форму правления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком республики.

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За усиление института президента проголосовало более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11 процентов), еще 62 тысячи (4,5 процента) проголосовали против всех.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40 процентов. По предварительным результатам подсчета, на выборах уже в первом туре побеждает Садыр Жапаров, набравший 79,27 процента голосов. Второе место у Адахана Мадумарова — выбор в его пользу сделали 6,74 процента граждан.

Теги:
Референдум, политика, Кыргызстан



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