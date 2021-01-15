Какую форму правления выбрали кыргызстанцы на референдуме

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40 процентов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. По результатам ручного подсчета всех бюллетеней 81,44 процента кыргызстанцев выбрали на референдуме президентскую форму правления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком республики.

За усиление института президента проголосовало более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11 процентов), еще 62 тысячи (4,5 процента) проголосовали против всех.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40 процентов. По предварительным результатам подсчета, на выборах уже в первом туре побеждает Садыр Жапаров, набравший 79,27 процента голосов. Второе место у Адахана Мадумарова — выбор в его пользу сделали 6,74 процента граждан.