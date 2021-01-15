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США могут поучиться у стран СНГ открытым и конкурентным выборам — Володин

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210115/15792166/SShA-mogut-pouchitsya-u-stran-SNG-otkrytym-i-konkurentnym-vyboram--Volodin.html

На сегодня в государствах бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ и в СНГ, избирательные стандарты очень высоки, считает спикер Госдумы РФ.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил поделиться с США опытом проведения выборов в странах СНГ.

© AFP 2018 / Drew Angerer
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В интервью телеканалу "Россия 24" спикер Госдумы отметил высокий уровень проведения выборов в Казахстане и Кыргызстане, о чем рассказали депутаты палаты, бывшие там наблюдателями в рамках ПА ОДКБ и СНГ. В то же время к выборной кампании в США имеется много вопросов, заявил Володин.

"Поэтому, когда мы говорим о выборах в других странах, правильно было бы сейчас проанализировать, обобщить и опыт, и какие-то, возможно, предложения, а затем направить нашим коллегам в Соединённые Штаты Америки", — сказал председатель Госдумы РФ.

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© Sputnik / Rodion Proca
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"Мы направим рекомендации. Более того, порекомендуем ознакомиться с опытом многих стран, где действительно эти вопросы решаются более эффективно. Но и самое главное, говорили и еще раз подчеркнем, не вмешивайтесь в дела суверенных государств, разбирайтесь со своими проблемами, а мы со своими разберемся сами. А если нужна помощь, пожалуйста", — заключил политик.

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев ранее заявил, что США после сбоя в собственной избирательной системе лишились возможности выставлять "оценки" выборам в других странах.

Теги:
политика, США, СНГ, выборы, Россия, Вячеслав Володин



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