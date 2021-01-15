Россия начала выход из Договора по открытому небу

ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002-го и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США 22 ноября 2020-го, как заявили в МИД РФ — "под надуманным предлогом", вышли из договора.

"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", — говорится в комментарии на сайте МИД.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора, в конце мая прошлого года. Поводом для этого шага стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения ДОН со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения".

Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.