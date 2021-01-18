Лавров рассказал о том, как изменятся отношения США и РФ при Байдене

Сергей Лавров поделился, что РФ ждет конкретных предложений от новой администрации США по продлению ДСНВ и диалогу по стратегической стабильности.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На проходящей в эти минуты пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров поделился мнением, что суть американской политики в отношении России вряд ли изменится при новоизбранном президенте Джо Байдене. При этом министр выразил надежду на то, что манеры будут чуть более вежливыми.

"Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают - "как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка", - отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

При этом Лавров поделился, что РФ ждет конкретных предложений от новой администрации США по продлению ДСНВ и диалогу по стратегической стабильности.