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Флаги стран-участниц ЕАЭС

Казахстан как председатель ЕАЭС усилит борьбу с барьерами в торговле

Sputnik
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210119/15815097/Kazakhstan-kak-predsedatel-EAES-usilit-borbu-s-barerami-v-torgovle.html

По мнению президента РК, Евразийской экономической комиссии предстоит обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Казахстан на посту председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерен усилить борьбу с барьерами, которые сохраняются во взаимной торговле между странами-участницами объединения, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Безусловным приоритетом является устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между нашими странами. Бизнес справедливо ожидает от правительств и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решительных действий", — отметил Токаев в обращении к главам государств-членов ЕАЭС. Текст опубликован на сайте ЕЭК.

По мнению Токаева, Евразийской экономической комиссии предстоит активно и транспарентно устранить имеющиеся и предотвратить появление новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
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"Национальные программы по импортозамещению, задачи по насыщению рынка собственной продукцией должны реализовываться при неукоснительном соблюдении правовых норм союза", — подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также заявил, что странам-участницам ЕАЭС следует придать новый импульс промышленной кооперации.

Для этого, по его словам, потребуется создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг.

"В дополнение к этому реализация новых совместных инфраструктурных проектов обеспечит производственную связанность и эффективное экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов наших стран", — заявил Токаев.

В указанных сферах интеграционного взаимодействия следует максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития.

Флаги государств-членов Евразийского экономического союза
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"Создание совместных предприятий и укрепление связей между отраслями промышленности государств-членов также послужит дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках наших государств", — отметил президент РК.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателями на сегодня являются Узбекистан, Молдова и Куба.

Теги:
Экономика, Торговля, ЕАЭС, Казахстан



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