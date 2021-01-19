22:33 19 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Рукопожатие

Глава МИД Узбекистана встретился с Послом ФРГ

Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210119/15821543/Glava-MID-Uzbekistana-vstretilsya-s-Poslom-FRG.html

Отдельное внимание уделили вопросам активизации межпарламентских связей, в том числе путем организации визитов представителей Олий Мажлиса в Германию и Бундестага в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Гюнтера Оверфельда, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-германских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. 

Обменялись мнениями касательно графика и повестки дня предстоящих контактов на различных уровнях. Отдельное внимание уделили вопросам активизации межпарламентских связей, в том числе путем организации визитов представителей Олий Мажлиса в Германию и Бундестага в Узбекистан.

Дорожная техника на строительстве трассы
© Sputnik / Владимир Федоренко
Германия создает в Узбекистане СП по производству дорожного покрытия

Озвучили и обсудили предложения по расширению двусторонней торговли, наращиванию прямых связей между деловыми кругами, реализации совместных проектов в отраслях экономики Узбекистана.

В соответствии с отчетом Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2020 года Узбекистан направил в Германию продовольственные товары на общую сумму $5,4 млн, что на $722 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот между Узбекистаном и Германией за последние восемь месяцев составил $483,6 млн, при этом экспорт товаров и услуг достиг отметки в $45,6 млн.

Теги:
сотрудничество, Германия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крещенские купания в России во время пандемии - как это было
Чересчур талантлив: соседи написали заявление на 9-летнего музыканта из России
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться