Глава МИД Узбекистана встретился с Послом ФРГ

Отдельное внимание уделили вопросам активизации межпарламентских связей, в том числе путем организации визитов представителей Олий Мажлиса в Германию и Бундестага в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Гюнтера Оверфельда, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-германских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Обменялись мнениями касательно графика и повестки дня предстоящих контактов на различных уровнях. Отдельное внимание уделили вопросам активизации межпарламентских связей, в том числе путем организации визитов представителей Олий Мажлиса в Германию и Бундестага в Узбекистан.

Озвучили и обсудили предложения по расширению двусторонней торговли, наращиванию прямых связей между деловыми кругами, реализации совместных проектов в отраслях экономики Узбекистана.

В соответствии с отчетом Госкомстата, по состоянию на 1 сентября 2020 года Узбекистан направил в Германию продовольственные товары на общую сумму $5,4 млн, что на $722 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот между Узбекистаном и Германией за последние восемь месяцев составил $483,6 млн, при этом экспорт товаров и услуг достиг отметки в $45,6 млн.