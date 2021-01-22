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Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и послов стран СНГ

Ботиржон Асадов принял участие во встрече с Сергеем Лавровым

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Министр иностранных дел России во вторник встретился в Москве с послами государств СНГ.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов принял участие во встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Традиционная встреча Лаврова с послами стран-участниц СНГ состоялась в Москве 21 января. В ней также приняли участие председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и послов стран СНГ
Пресс-служба МИД РФ
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и послов стран СНГ

Как рассказали в МИД России, в ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.

"Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве", — говорится в публикации.

Кроме того, участники обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и послов стран СНГ
Пресс-служба МИД РФ
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и послов стран СНГ
Теги:
СНГ, Узбекистан, Россия, МИД России, Сергей Лавров, Ботиржон Асадов



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