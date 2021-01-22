Мирзиёев прослушал суры из Корана в мавзолее Бахауддина Накшбанда

Также в культовом ансамбле была прочитана молитва, в которой представитель духовенства обратился с просьбой ко Всевышнему о сохранении мира и спокойствия в республике.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Во время поездки в Бухарскую область 22 января Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Мавзолей Бахауддина Накшбанда

В культовом ансамбле представитель духовенства произнес суры из Корана в память об ушедших. Также мулла прочитал молитву — в ней он обратился ко Всевышнему с просьбой о сохранении мира и спокойствия в Узбекистане и даровании здоровья и благополучия его народу.

Пресс-служба президента Мирзиёев в мавзолее Бахауддина Накшбанда

Для справки: комплекс расположен в пригородной зоне Бухары. Он служил центром дервишского ордена накшбандиев, главой которого был Бахауддин Накшбанд. Шейх умер в 1389 году и был захоронен вблизи селения Касри Арифон (теперь в Каганском районе) под Бухарой. Мавзолей включает в себя медресе, две мечети и минарет.