Что обсудили король Испании и вице-премьер Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Король Испании Филипп VI устроил официальный прием в честь глав иностранных делегаций в своей резиденции Palacio Real de Madrid, где присутствовал заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

После официальных мероприятий состоялась личная встреча Короля Испании с главой узбекской делегации.

От имени президента Республики Узбекистан и всего узбекского народа Азиз Абдухакимов направил приветствия Королю Испании и его семье, а также испанскому народу. Король Филипп VI, в свою очередь, с теплотой вспомнил о своей встрече с Шавкатом Мирзиёевым в июне 2017 года в Астане, которая состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Король Испании отметил, что дружественные отношения между Испанией и Узбекистаном имеют давнюю историю, восходящую к визиту короля Испании Руи Гонсалеса де Клавихо в Самарканд шесть веков назад и его встрече с Амиром Темуром.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана Представители дипломатических миссий на торжественном приеме у короля Испании

"В качестве дальнейшего укрепления дружеских отношений между двумя странами были обсуждены возможности поставки в Узбекистан еще двух поездов Talgo испанского производства, которые соединяют крупные туристические города страны", - заявил Абдухакимов.

Король Испании выразил заинтересованность в реализации данной инициативы и желание посетить Узбекистан с официальным визитом после улучшения пандемической ситуации.