Участники незаконной акции во Владивостоке прикрываются детьми — Кузнецова

Министерство внутренних дел России и Генеральная прокуратура РФ неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. На несанкционированной акции во Владивостоке дети стоят живой цепью перед митингующими, рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" — написала Кузнецова в Facebook.

Ранее РИА Новости сообщало, что на Дальнем Востоке прошли несанкционированные акции из нескольких сотен человек, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Несколько участников задержаны за нарушения порядка.

В Приморском крае на фоне пандемии COVID-19 запрещено проводить массовые мероприятия. Заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока никто не подавал — а делать это необходимо по закону.

Министерство внутренних дел России и Генеральная прокуратура РФ не раз предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Граждан призывают не поддаваться на провокационные призывы, распространяемые в том числе в Интернете. ГП ранее потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

Отдельное внимание уделяется школьникам — родителей просят оградить их от акций, а также студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несовершеннолетних "втягивают в политические баталии" и призвала родителей сделать все от них зависящее, чтобы дети "не стали разменной монетой в этой адской постановке".

Власти городов РФ, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом.