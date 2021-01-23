Участники незаконной акции во Владивостоке прикрываются детьми — Кузнецова

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. На несанкционированной акции во Владивостоке дети стоят живой цепью перед митингующими, рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" — написала Кузнецова в Facebook.
Ранее РИА Новости сообщало, что на Дальнем Востоке прошли несанкционированные акции из нескольких сотен человек, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Несколько участников задержаны за нарушения порядка.
Министерство внутренних дел России и Генеральная прокуратура РФ не раз предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Граждан призывают не поддаваться на провокационные призывы, распространяемые в том числе в Интернете. ГП ранее потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несовершеннолетних "втягивают в политические баталии" и призвала родителей сделать все от них зависящее, чтобы дети "не стали разменной монетой в этой адской постановке".
Власти городов РФ, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом.