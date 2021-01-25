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Флаги стран-участниц ЕАЭС

Премьеры стран ЕАЭС встретятся в Алматы 5 февраля

Sputnik / Владислав Воднев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210125/15861382/Premery-stran-EAES-vstretyatsya-v-Almaty-5-fevralya.html

В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии ЕЭК. Также планируется участие государств-наблюдателей — Узбекистана, Молдовы и Кубы.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в Алматы 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. РК в 2021 году председательствует в уставных органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Также планируется участие государств-наблюдателей — Узбекистана, Молдовы и Кубы.

Заседание пройдет в узком и расширенном составах. В его повестке — вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

В тот же день участники заседания ЕМПС посетят Международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики".

Теги:
Узбекистан, политика, Казахстан, Алма-Ата, ЕАЭС



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