Премьеры стран ЕАЭС встретятся в Алматы 5 февраля

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в Алматы 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. РК в 2021 году председательствует в уставных органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Заседание пройдет в узком и расширенном составах. В его повестке — вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.
В тот же день участники заседания ЕМПС посетят Международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики".