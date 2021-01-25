Премьеры стран ЕАЭС встретятся в Алматы 5 февраля

В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии ЕЭК. Также планируется участие государств-наблюдателей — Узбекистана, Молдовы и Кубы.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в Алматы 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана. РК в 2021 году председательствует в уставных органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Также планируется участие государств-наблюдателей — Узбекистана, Молдовы и Кубы.

Заседание пройдет в узком и расширенном составах. В его повестке — вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

В тот же день участники заседания ЕМПС посетят Международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики".