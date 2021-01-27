В Кыргызстане задержали экс-премьера

Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в коррупции и незаконном обогащении. По данным ГКНБ, в период пребывания на госслужбе он неправомерно увеличил свои активы, которые в несколько раз превышают его официальные доходы.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Абылгазиев занимал пост главы правительства с апреля 2018 года по июнь 2020-го. Подал в отставку после скандала с радиочастотами.

Ранее Финансовая полиция КР запретила бывшему чиновнику выезжать из страны.

"Двадцать шестого января он вновь был вызван на допрос, а потом задержан", — говорится в публикации.

Абылгазиева подозревают в коррупции и незаконном обогащении. По данным ГКНБ, в период пребывания на госслужбе он неправомерно увеличил свои активы, которые в несколько раз превышают его официальные доходы.

Как рассказали в комитете, для легализации активов бывший премьер покупал дорогие объекты движимого и недвижимого имущества в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также вкладывал деньги в строительство многоквартирных элитных домов. Для уклонения от уголовной ответственности эти активы оформлялись на подставных лиц, отмечается в публикации.