15:29 28 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин

Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин проведут онлайн-саммит

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210128/15880849/Shavkat-Mirziev-i-Mun-Chzhe-In-provedut-onlayn-sammit.html

В повестке дня — вопросы развития двусторонних отношений, регионального взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президенты Узбекистана и Южной Кореи Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин 28 января проведут встречу в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В повестке дня — вопросы развития двусторонних отношений, регионального взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций.

Флаг Южной Кореи
© CC BY-SA 2.0 / Global Panorama / South Korea Flag
Южная Корея ускорит переговоры о свободной торговле с Узбекистаном
Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин обсудят перспективы углубления политического диалога, реализации конкретных проектов и программ в сфере торговли, инвестиций, инноваций, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культурного обмена.

Кроме того, президенты рассмотрят график предстоящих контактов и совместных мероприятий.

По итогам онлайн-саммита будет подписан целый ряд документов, отметили в пресс-службе.

Теги:
внешняя политика, политика, Южная Корея, Узбекистан, Мун Чжэ Ин, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента
Как живет бабушка из Воронежа, выигравшая в лотерею $8,5 млн — видео
Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться