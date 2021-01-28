Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин проведут онлайн-саммит

В повестке дня — вопросы развития двусторонних отношений, регионального взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президенты Узбекистана и Южной Кореи Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин 28 января проведут встречу в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В повестке дня — вопросы развития двусторонних отношений, регионального взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций.

Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин обсудят перспективы углубления политического диалога, реализации конкретных проектов и программ в сфере торговли, инвестиций, инноваций, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культурного обмена.

Кроме того, президенты рассмотрят график предстоящих контактов и совместных мероприятий.

По итогам онлайн-саммита будет подписан целый ряд документов, отметили в пресс-службе.