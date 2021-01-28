Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин проведут онлайн-саммит

Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин обсудят перспективы углубления политического диалога, реализации конкретных проектов и программ в сфере торговли, инвестиций, инноваций, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культурного обмена.
Кроме того, президенты рассмотрят график предстоящих контактов и совместных мероприятий.
По итогам онлайн-саммита будет подписан целый ряд документов, отметили в пресс-службе.
Московские "железнодорожники" спустя полгода после трансфера отказались от молодого футболиста, с которым изначально был подписан пятилетний контракт. Почему это произошло и каковы дальнейшие перспективы игрока — читайте в материале.