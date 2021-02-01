Узбекистан, Афганистан и Пакистан обсудят будущее "Кабульского коридора"

Новая трансафганская железная дорога, как ожидается, кардинально повысит транзитный потенциал Центральной Азии и возродит историческую роль региона в качестве моста, связывающего Европу и Азию кратчайшим сухопутным маршрутом.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Завтра, 2 февраля, в Ташкенте состоятся переговоры, которые станут еще одним важным шагом на пути к реализации масштабного проекта в Южной Азии — строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" с выходом на пакистанский порт Гвадар.

В переговорах примут участие три стороны: Узбекистан, Афганистан и Пакистан.

"Делегацию Республики Узбекистан возглавит заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли С.У.Умурзаков, Исламской Республики Афганистан — министр иностранных дел М.Х.Атмар, Исламской Республики Пакистан — советник Премьер-министра А.Р.Давуд", — говорится в сообщении МИВТ.

Помимо представителей стран, к обсуждению проекта подключатся руководители ключевых международных финансовых институтов.

Ранее интерес к строительству "Кабульского коридора" проявили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международная финансовая корпорация развития (США).

Чем закончатся переговоры?

Ожидается, что стороны примут совместную дорожную карту по строительству железнодорожного "Кабульского коридора".

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В этом плане действий будут прописаны все моменты, связанные с организацией совместной международной экспедиции для трассирования маршрута будущей железной дороги, проведением геодезических, гидрогеологических и топографических исследований.

Кроме того, участники переговоров планируют согласовать:

вопросы разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта;

механизмы финансирования предпроектных исследований;

дату начала строительства железной дороги.

Зачем нужна железная дорога "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар"?

Страны Центральной Азии и Афганистан не имеют прямого выхода к морским портам, и это сильно сказывается на стоимости международных грузовых перевозок.

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Для сравнения: объем транспортно-транзитных расходов государств, имеющих свободный доступ к морским коммуникациям, в 2-3 раза ниже, чем в тех странах, у которых нет доступа к морю.

Что ставит регион Центральной Азии и Афганистан в невыгодное положение. Сюда еще следует добавить негативные последствия от пандемии, из-за которой пришлось наложить существенные ограничения на международные грузоперевозки.

"В этих условиях строительство железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию", — говорится в сообщении МИВТ.

Кроме того, "Кабульский коридор" повысит транзитный потенциал Центральной Азии: регион сможет увеличит грузопоток и вновь стать кратчайшим сухопутным мостом, который бы связывал Европу и Азию.

Как это было когда-то давно.

Отдельные плюсы можно выделить и для Афганистана.

Как отметили в МИВТ, этот проект станет для страны своего рода экономическим трамплином, поскольку будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

Также будут сформированы условия для освоения богатых запасов полезных ископаемых (меди, олова, цинка, железной руды, мрамора, гранита, травертина и других) вдоль трассы пролегания железной дороги.