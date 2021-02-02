Мирзиёев принял делегации Афганистана и Пакистана — что они обсудили

В ходе встреч стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе строительство Трансафганской железной дороги.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Исламской Республики Афганистан – министра иностранных дел Мухаммеда Ханифа Атмара и руководителя администрации президента этой страны Мухаммеда Шокира Коргара, сообщили в пресс-службе главы государств.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистан принял делегацию Афганистана

Говорили о дальнейшем расширении узбекско-афганского многопланового сотрудничества. Важно сохранять динамику развития двусторонних отношений и практической реализации ранее достигнутых договоренностей, подчеркнул Мирзиёев.

Речь, в первую очередь, — о формировании благоприятных условий для увеличения объемов товарооборота и достижения в ближайшие годы уровня не менее 2 миллиардов долларов, усилении кооперации в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и логистики, осуществлении важных программ в области здравоохранения, образования и культуры.

Члены афганской делегации искренне поблагодарили лидера Узбекистана за оказанный радушный прием, а также за решительные усилия узбекской стороны, направленные на обеспечение мирной жизни и устойчивого развития в Афганистане. Глава Афганистана Ашраф Гани передал теплые приветствия и наилучшие пожелания Шавкату Мирзиёеву.

Поговорили об итогам первого заседания трехсторонней рабочей группы по проекту строительства Трансафганской железной дороги, прошедшего в этот же день в Ташкенте с участием руководителей ведущих международных финансовых институтов.

И сегодня же глава республики принял советника премьер-министра Исламской Республики Пакистан Абдул Разака Давуда.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана встретился с делегацией Пакистана

Стороны отметили активность контактов и обменов, способствующих, прежде всего, поступательному расширению практического взаимодействия двух стран. Растут объемы товарооборота, увеличивается число совместных проектов кооперации ведущих компаний.

Абдул Разак Давуд передал приветствия и наилучшие пожелания от имени премьер-министра Пакистана Имрана Хана и подчеркнул, что в Пакистане высоко оценивают и поддерживают инициативу о продвижении проекта строительства железной дороги через территорию Афганистана, который кратчайшим маршрутом соединит Центральную и Южную Азию, позволит выйти и эффективно задействовать инфраструктуру пакистанских морских портов.

В ходе встречи договорились рассмотреть возможности развития грузовых авто- и авиаперевозок, подготовить соглашения о преференциальной торговле, активизировать бизнес-диалога и деловые мероприятия.

Согласовали также график предстоящих встреч и контактов на высшем и высоком уровнях.