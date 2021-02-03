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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев встретился с лидерами политических партий

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210203/15921928/Mirziev-vstretilsya-s-liderami-politicheskikh-partiy.html

Участники мероприятия обменялись мнениями относительно повышения роли партий в общественно-политической жизни республики и обсудили основные стоящие перед ними задачи.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев во вторник встретился с лидерами политических партий страны.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, на мероприятии присутствовали представители УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", НДПУ, "Адолат" и Экологической партии, а также руководство Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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Участники встречи обменялись мнениями относительно повышения роли партий в общественно-политической жизни республики и обсудили основные стоящие перед ними задачи.

В частности, говорится в публикации, была отмечена важность того, чтобы партии через свой депутатский корпус изучали проблемы на местах, предлагали варианты их решения, а также осуществляли эффективный парламентский и общественный контроль.

Присутствовавшие сошлись во мнении, что партиям следует активнее работать со своим электоратом, особенно —  молодежью, женщинами и пожилыми людьми, отметили в пресс-службе президента.

Мирзиёев встретился с лидерами политических партий
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев встретился с лидерами политических партий

Напомним, по итогам очередных парламентских выборов в Узбекистане большинство в Закпалате получила УзЛиДеП — 53 места. Вторую строчку заняла "Миллий тикланиш" (36), третью — "Адолат" (24), четвертую — НДПУ (22), пятую — Экологическая партия (15).

Теги:
Узбекистан, политика, Шавкат Мирзиёев



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