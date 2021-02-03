Участники мероприятия обменялись мнениями относительно повышения роли партий в общественно-политической жизни республики и обсудили основные стоящие перед ними задачи.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев во вторник встретился с лидерами политических партий страны.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, на мероприятии присутствовали представители УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", НДПУ, "Адолат" и Экологической партии, а также руководство Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Участники встречи обменялись мнениями относительно повышения роли партий в общественно-политической жизни республики и обсудили основные стоящие перед ними задачи.

В частности, говорится в публикации, была отмечена важность того, чтобы партии через свой депутатский корпус изучали проблемы на местах, предлагали варианты их решения, а также осуществляли эффективный парламентский и общественный контроль.

Присутствовавшие сошлись во мнении, что партиям следует активнее работать со своим электоратом, особенно — молодежью, женщинами и пожилыми людьми, отметили в пресс-службе президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев встретился с лидерами политических партий

Напомним, по итогам очередных парламентских выборов в Узбекистане большинство в Закпалате получила УзЛиДеП — 53 места. Вторую строчку заняла "Миллий тикланиш" (36), третью — "Адолат" (24), четвертую — НДПУ (22), пятую — Экологическая партия (15).