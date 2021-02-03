Дочь Назарбаева планирует привиться от коронавируса "Спутником V"

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Старшая дочь первого президента Казахстана, депутат нижней палаты парламента республики Дарига Назарбаева заявила, что планирует привиться от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
"Обязательно буду и вам советую", — сказала Назарбаева в интервью Sputnik Казахстан, отвечая на вопрос о том, намерена ли вакцинироваться от коронавируса.
Выбор она сделала в пользу российского препарата.
"Конечно, вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована", — уточнила дочь Нурсултана Назарбаева.
Массовая вакцинация от СOVID-19 стартовала в республике с 1 февраля, прививки пока делают отдельным группам населения — в частности, медработникам.
Кроме того, с апреля планируется начать вакцинацию населения казахстанской вакциной QazCovid-in, которая сейчас проходит заключительную фазу клинических исследований.
Напомним, Узбекистан также рассматривает возможность локализации производства российского препарата "Спутник V" на своей территории. Сто доз для клинических исследований были доставлены в страну в начале декабря 2020 года.