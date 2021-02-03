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Назарбаева Дарига. Депутат сената парламента Республики Казахстан

Дочь Назарбаева планирует привиться от коронавируса "Спутником V"

© Sputnik / Максим Богодвид
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210203/15925421/Doch-Nazarbaeva-planiruet-privitsya-ot-koronavirusa-Sputnikom-V.html

По словам Дариги Назарбаевой, она обязательно вакцинируется от коронавируса. "И вам советую", — сказала она журналисту.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Старшая дочь первого президента Казахстана, депутат нижней палаты парламента республики Дарига Назарбаева заявила, что планирует привиться от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". 

"Обязательно буду и вам советую", — сказала Назарбаева в интервью Sputnik Казахстан, отвечая на вопрос о том, намерена ли вакцинироваться от коронавируса.

Выбор она сделала в пользу российского препарата.

"Конечно, вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована", — уточнила дочь Нурсултана Назарбаева.

Массовая вакцинация от СOVID-19 стартовала в республике с 1 февраля, прививки пока делают отдельным группам населения — в частности, медработникам. 

Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
© Sputnik
Какую вакцину от COVID-19 выберет Узбекистан
Сейчас жители Казахстана получают вакцину "Спутник V" российского производства, первая партия которой была поставлена в страну в конце января. А с 15 февраля, как ожидается, будет зарегистрирован "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса. 

Кроме того, с апреля планируется начать вакцинацию населения казахстанской вакциной QazCovid-in, которая сейчас проходит заключительную фазу клинических исследований.

Напомним, Узбекистан также рассматривает возможность локализации производства российского препарата "Спутник V" на своей территории. Сто доз для клинических исследований были доставлены в страну в начале декабря 2020 года.




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