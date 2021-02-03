Председатель и шесть сотрудников прекратили свои полномочия в ЦИК — список

Кроме того, Законодательная палата избрала восемь новых членов Центральной избирательной комиссии, которые уже приступили к исполнению своих должностных обязанностей.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Мирза-Улугбек Абдусаломов завершил трудовую деятельность в Центральной избирательной комиссии. Он покинул пост председателя ЦИК спустя 16 лет работы, сообщили в пресс-службе ОНД "Юксалиш".

Поимо этого, Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела вопрос о прекращении полномочий еще шести сотрудников госорганизации.

Освобожденные от должностей в ЦИК:

Жанабай Садыков – избран членом ЦИК в 2001-м;

Отагалди Бободжонова – избран членом ЦИК в 2001-м;

Мухайе Джураевой – избран членом ЦИК в 2019 году-м;

Эсанбоя Раджабова – избран членом ЦИК в 2014 году-м;

Эркина Ходжакулова – избран членом ЦИК в 2014 году-м;

Жалила Норова – избран членом ЦИК в 2014-м.

Кроме того, Законодательная палата избрала восемь новых членов Центральной избирательной комиссии:

Новые сотрудники ЦИК

Эргаш Юсупов – Объединение профсоюзов Хорезмской области;

Зайниддин Низамходжаев – заместитель председателя Сената;

Александр Фармонов – советник председателя правления ОАО «Узэлектроаппарат»;

Муяссар Кадирова – ответственный организатор Сурхандарьинского областного профсоюза медработников;

Бахром Кучкаров – заместитель министра юстиции;

Шухрат Джураев – пенсионер;

Орифжон Базаров – ректор Каршинского инженерно-экономического института;

Алишер Усманкулов – ректор Джизакского политехнического института.

Напомним: в соответствии с законом "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан", в состав членов ЦИК должны входить не менее 15-ти человек.