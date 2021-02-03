Председатель и шесть сотрудников прекратили свои полномочия в ЦИК — список

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Мирза-Улугбек Абдусаломов завершил трудовую деятельность в Центральной избирательной комиссии. Он покинул пост председателя ЦИК спустя 16 лет работы, сообщили в пресс-службе ОНД "Юксалиш".
Поимо этого, Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела вопрос о прекращении полномочий еще шести сотрудников госорганизации.
Освобожденные от должностей в ЦИК:
- Жанабай Садыков – избран членом ЦИК в 2001-м;
- Отагалди Бободжонова – избран членом ЦИК в 2001-м;
- Мухайе Джураевой – избран членом ЦИК в 2019 году-м;
- Эсанбоя Раджабова – избран членом ЦИК в 2014 году-м;
- Эркина Ходжакулова – избран членом ЦИК в 2014 году-м;
- Жалила Норова – избран членом ЦИК в 2014-м.
Кроме того, Законодательная палата избрала восемь новых членов Центральной избирательной комиссии:
Новые сотрудники ЦИК
- Эргаш Юсупов – Объединение профсоюзов Хорезмской области;
- Зайниддин Низамходжаев – заместитель председателя Сената;
- Александр Фармонов – советник председателя правления ОАО «Узэлектроаппарат»;
- Муяссар Кадирова – ответственный организатор Сурхандарьинского областного профсоюза медработников;
- Бахром Кучкаров – заместитель министра юстиции;
- Шухрат Джураев – пенсионер;
- Орифжон Базаров – ректор Каршинского инженерно-экономического института;
- Алишер Усманкулов – ректор Джизакского политехнического института.
Напомним: в соответствии с законом "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан", в состав членов ЦИК должны входить не менее 15-ти человек.