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Сенат Олий Мажлиса — зал заседаний

Председатель и шесть сотрудников прекратили свои полномочия в ЦИК — список

ЦИК Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210203/15929103/Predsedatel-i-shest-sotrudnikov-prekratili-svoi-polnomochiya-v-TsIK--spisok.html

Кроме того, Законодательная палата избрала восемь новых членов Центральной избирательной комиссии, которые уже приступили к исполнению своих должностных обязанностей.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Мирза-Улугбек Абдусаломов завершил трудовую деятельность в Центральной избирательной комиссии. Он покинул пост председателя ЦИК спустя 16 лет работы, сообщили в пресс-службе ОНД "Юксалиш".

Поимо этого, Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела вопрос о прекращении полномочий еще шести сотрудников госорганизации.

Освобожденные от должностей в ЦИК:

  • Жанабай Садыков – избран членом ЦИК в 2001-м;
  • Отагалди Бободжонова – избран членом ЦИК в 2001-м;
  • Мухайе Джураевой – избран членом ЦИК в 2019 году-м;
  • Эсанбоя Раджабова – избран членом ЦИК в 2014 году-м;
  • Эркина Ходжакулова – избран членом ЦИК в 2014 году-м;
  • Жалила Норова – избран членом ЦИК в 2014-м.

Кроме того, Законодательная палата избрала восемь новых членов Центральной избирательной комиссии:

Новые сотрудники ЦИК

  • Эргаш Юсупов – Объединение профсоюзов Хорезмской области;
  • Зайниддин Низамходжаев – заместитель председателя Сената;
  • Александр Фармонов – советник председателя правления ОАО «Узэлектроаппарат»;
  • Муяссар Кадирова – ответственный организатор Сурхандарьинского областного профсоюза медработников;
  • Бахром Кучкаров – заместитель министра юстиции;
  • Шухрат Джураев – пенсионер;
  • Орифжон Базаров – ректор Каршинского инженерно-экономического института;
  • Алишер Усманкулов – ректор Джизакского политехнического института.

Напомним: в соответствии с законом "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан", в состав членов ЦИК должны входить не менее 15-ти человек.

Теги:
кадровые перестановки, увольнение, ЦИК Узбекистана



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