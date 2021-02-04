Узбекистан принял финансовые правила Тюркского совета

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о правилах секретариата Тюркского совета, которое касается его источников финансирования и бюджета. Соответствующее постановление главы республики Шавката Мирзиёева опубликовано на портале Lex.uz.
"Присоединиться к соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств", — говорится в документе.
Компетентным органом, ответственным за реализацию этого международного договора, определено Министерство иностранных дел РУз.
Мирзиёев поручил МИД страны уведомить соответствующие органы Тюркского совета о присоединении Узбекистана к соглашению.
Тюркский совет был создан в октябре 2009-го. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019 года. Наблюдателем является Венгрия.