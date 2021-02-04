18:43 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Письменный набор главы государства

Узбекистан принял финансовые правила Тюркского совета

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210204/15934666/Uzbekistan-prinyal-finansovye-pravila-Tyurkskogo-soveta.html

Глава республики подписал постановление о присоединении РУз к соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о правилах секретариата Тюркского совета, которое касается его источников финансирования и бюджета. Соответствующее постановление главы республики Шавката Мирзиёева опубликовано на портале Lex.uz.

"Присоединиться к соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств", — говорится в документе.

Компетентным органом, ответственным за реализацию этого международного договора, определено Министерство иностранных дел РУз. 

Мирзиёев поручил МИД страны уведомить соответствующие органы Тюркского совета о присоединении Узбекистана к соглашению.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Умурзаков рассказал о приоритетах Узбекистана в Тюркском совете
Соглашение о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 23 августа 2012 года в Бишкеке. Оно определяет источники финансирования, порядок формирования и исполнения бюджета секретариата организации.

Тюркский совет был создан в октябре 2009-го. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019 года. Наблюдателем является Венгрия.

Теги:
Соглашение, Узбекистан, Тюркский совет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Собаки вместо ПЦР-теста: как животных научили определять COVID по запаху - фото
Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан
Лукашенко о Мирзиёеве: это человек, которого будет боготворить Узбекистан
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться