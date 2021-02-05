Кыргызстанский премьер призвал снять ограничения на передвижение физлиц в ЕАЭС

В Алматы в пятницу проходит первая в этом году встреча глав правительств Евразийского экономического союза.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Глава правительства Кыргызстана Улукбек Марипов на межправительственном совете в Алматы заявил об острой необходимости снятия ограничений на передвижение граждан внутри объединения.

Марипов в своей речи отметил, что трудовые мигранты оказались в невыгодном положении из-за пандемии коронавируса.

"В настоящее время остро стоит вопрос постепенного снятия ограничения и увеличения числа авиарейсов между нашими странами, как для обеспечения предприятий необходимым числом трудящихся, так и для возвращения мигрантов к своим рабочим местам", — заявил глава Кабмина КР. Его цитирует РИА Новости

Проходящая в казахстанском мегаполисе встреча глав правительств Евразийского экономического союза — первая в этом году. В ней принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также стран-наблюдателей, в числе которых — Узбекистан.

Ранее в пятницу главы правительств приняли участие в пленарной сессии "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" в рамках форума Almaty Digital Forum 2021.