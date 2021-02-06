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Назначен новый замминистра юстиции Узбекистана

СС0 / Unsplash / Craig Whitehead
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (415)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210206/15950393/Naznachen-novyy-zamministra-yustitsii-Uzbekistana.html

Должность занял Алишер Каримов, который до этого был начальником Главного управления законодательства Минюста.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Заместителем главы Министерства юстиции Узбекистана назначен Алишер Каримов, соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Как рассказали в пресс-службе Минюста, Алишер Нишанович — уроженец Ходжаабадского района Андижанской области, женат, отец четверых детей. В 1999 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2011-м — Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз, по специальности — правовед.

Трудовую деятельность Каримов начал в 1999 году с Министерства внешних экономических связей (теперь это Министерство инвестиций и внешней торговли), работал там ведущим специалистом Юридического управления.

В Минюсте трудится с 2017 года. С 2019-го был начальником Главного управления законодательства.

Накануне стало известно о кадровых изменениях в Центральной избирательной комиссии и Конституционном суде Узбекистана. Председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, проработавший в этом госоргане 16 лет, стал судьей КС. Ему на смену в Центризбиркоме пришел Зайниддин Низамходжаев, который до этого был зампредседателя Сената Олий Мажлиса.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (415)
Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистанцы, назначение



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