Назначен новый замминистра юстиции Узбекистана

Должность занял Алишер Каримов, который до этого был начальником Главного управления законодательства Минюста.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Заместителем главы Министерства юстиции Узбекистана назначен Алишер Каримов, соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Как рассказали в пресс-службе Минюста, Алишер Нишанович — уроженец Ходжаабадского района Андижанской области, женат, отец четверых детей. В 1999 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2011-м — Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз, по специальности — правовед.

Трудовую деятельность Каримов начал в 1999 году с Министерства внешних экономических связей (теперь это Министерство инвестиций и внешней торговли), работал там ведущим специалистом Юридического управления.

В Минюсте трудится с 2017 года. С 2019-го был начальником Главного управления законодательства.

Накануне стало известно о кадровых изменениях в Центральной избирательной комиссии и Конституционном суде Узбекистана. Председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, проработавший в этом госоргане 16 лет, стал судьей КС. Ему на смену в Центризбиркоме пришел Зайниддин Низамходжаев, который до этого был зампредседателя Сената Олий Мажлиса.