Страны ЕАЭС будут вместе отвечать на применение Западом "санкционной дубинки"

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено выработать общие ответные механизмы на санкции западных стран против любого из членов ЕАЭС, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"Надо сначала выработать критерии и механизмы (ответных мер на санкции Запада. — Прим. ред.). Такое поручение Евразийский экономической комиссии дано. Но радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься как давление на всю организацию", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам белорусского премьера, санкции превратились в инструмент, который используется "просто как одна из дубинок", "беспорядочно", "без всякой доказательной базы".
"Абсолютно не исключительная мера. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественным действиям в отношении одной из стран союза", — сказал Головченко.
В Беларуси летом 2020 года состоялись президентские выборы, после которых Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против некоторых белорусских официальных лиц и предприятий, которые лояльно относятся к действующим властям республики. РБ в ответ ввела санкции против ряда европейских чиновников, которым запретили въезд в страну.
Позднее президент РБ Александр Лукашенко назвал введенные Западом ограничительные меры бандитскими.