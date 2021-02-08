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Государственные флаги стран ЕАЭС

Страны ЕАЭС будут вместе отвечать на применение Западом "санкционной дубинки"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210208/15955098/Strany-EAES-budut-vmeste-otvechat-na-primenenie-Zapadom-sanktsionnoy-dubinki.html

По словам главы правительства Беларуси Романа Головченко, экономика в последнее время становится "жарким полем битвы".

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено выработать общие ответные механизмы на санкции западных стран против любого из членов ЕАЭС, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

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Глава правительства РБ на заседании Евразийского межправсовета, прошедшем в пятницу в Алматы, заявил, что странам ЕАЭС нужно на уровне союза защищаться от попыток Запада притормозить их развитие. В частности, можно использовать общие ответные меры.

"Надо сначала выработать критерии и механизмы (ответных мер на санкции Запада. — Прим. ред.). Такое поручение Евразийский экономической комиссии дано. Но радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься как давление на всю организацию", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

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Политик отметил: конечно, ЕАЭС не является военным союзом, как, например, ОДКБ, где такие механизмы существуют, но экономика в последнее время "становится не менее жарким полем битвы".

По словам белорусского премьера, санкции превратились в инструмент, который используется "просто как одна из дубинок", "беспорядочно", "без всякой доказательной базы".

"Абсолютно не исключительная мера. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественным действиям в отношении одной из стран союза", — сказал Головченко.

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Глава правительства РБ также уточнил, что на прошедшей в Алматы встрече именно белорусская сторона выносила "особое мнение" о порядке применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран ЕАЭС. По словам Головченко, позиции РБ были учтены "после жарких дискуссий". 

В Беларуси летом 2020 года состоялись президентские выборы, после которых Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против некоторых белорусских официальных лиц и предприятий, которые лояльно относятся к действующим властям республики. РБ в ответ ввела санкции против ряда европейских чиновников, которым запретили въезд в страну.

Позднее президент РБ Александр Лукашенко назвал введенные Западом ограничительные меры бандитскими.

Теги:
Запад, Экономика, санкции, политика, ЕАЭС



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