Жизнь в странах ЕАЭС должна быть комфортной — Мишустин

Россия продолжит прилагать все усилия для того, чтобы "обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", подчеркнул глава правительства РФ.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В странах ЕАЭС должно быть комфортно жить, учиться, работать, вести бизнес, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Пятого февраля в Алматы состоялось заседании Евразийского межправсовета, в котором приняли участие премьеры как полноправных членов ЕАЭС, так и стран-наблюдателей, одним из которых с декабря 2020 года является Узбекистан.

"Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменение внешней конъюнктуры", — сказал Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что Россия продолжит прилагать все усилия для того, чтобы "обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

"Важно, чтобы в наших странах было комфортно жить, учиться, работать и вести бизнес", — заявил премьер-министр РФ.

По его словам, решение этих задач будет обсуждено и на следующем заседании Евразийского межправсовета, которое запланировано на весну.

Напомним, членами ЕАЭС являются пять государств: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Узбекистан, Куба, Молдова.