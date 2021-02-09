17:18 09 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Жизнь в странах ЕАЭС должна быть комфортной — Мишустин

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
11520
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/09/15967522.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210209/15967314/Zhizn-v-stranakh-EAES-dolzhna-byt-komfortnoy--Mishustin.html

Россия продолжит прилагать все усилия для того, чтобы "обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", подчеркнул глава правительства РФ.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В странах ЕАЭС должно быть комфортно жить, учиться, работать, вести бизнес, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Пятого февраля в Алматы состоялось заседании Евразийского межправсовета, в котором приняли участие премьеры как полноправных членов ЕАЭС, так и стран-наблюдателей, одним из которых с декабря 2020 года является Узбекистан.

"Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменение внешней конъюнктуры", — сказал Мишустин во вторник на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что Россия продолжит прилагать все усилия для того, чтобы "обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

Арипов: Узбекистан готов к сотрудничеству с ЕАЭС на взаимовыгодных условиях
Sputnik
Арипов: ЕАЭС укрепляет свой авторитет на международной арене — видео
"Важно, чтобы в наших странах было комфортно жить, учиться, работать и вести бизнес", — заявил премьер-министр РФ.

По его словам, решение этих задач будет обсуждено и на следующем заседании Евразийского межправсовета, которое запланировано на весну.

Напомним, членами ЕАЭС являются пять государств: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Узбекистан, Куба, Молдова.

Теги:
политика, Экономика, ЕАЭС, Михаил Мишустин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
НАТО угрожает запуску 5G в России: есть ли будущее у нового поколения мобильной связи?
Новый повод для "лая": страны Балтии объявили войну российским вышкам 5G
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться