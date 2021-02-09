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Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский отказался от "Спутника V" — что ответили Песков и Захарова

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210209/15968336/Zelenskiy-otkazalsya-ot-Sputnika-V--chto-otvetili-Peskov-i-Zakharova.html

Президент Украины, комментируя ранее возможность привить граждан страны от COVID-19 российской вакциной, заявил: они "не кролики", на них экспериментировать нельзя.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского прививать граждан страны вакциной "Спутник V".

Медработник с вакциной Спутник V
© Sputnik / Алексей Куденко
Вакцина "Спутник V" прошла этап научной консультации регулятора ЕС
Зеленский ранее заявил, что украинцы не кролики, чтобы ставить на них эксперименты.

Дмитрий Песков отметил, что российский "Спутник V" очень востребован в мире настолько, что "потенциал производства (вакцины) сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять". По словам пресс-секретаря, в настоящее время в стране прилагаются "титанические усилия", чтобы покрыть глобальный спрос после того, как препаратом будут обеспечены все россияне. 

"Если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", — заявил Песков журналистам. Его цитирует РИА Новости.

Слова Зеленского также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"На кроликах экспериментируют меньше", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

А лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с журналистами назвал высказывание Зеленского не соответствующим позиции президента.

Упаковки вакцины Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)
© Sputnik / Виталий Тимкив
Издание Lancet обнародовало результаты третьей фазы исследований "Спутник V"
"Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — сказал российский политик.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она уже доказала свою безопасность и эффективность.

На сегодня применение препарата одобрили помимо России в 20 странах, в числе которых Беларусь, Сербия, Туркменистан, Венгрия, Иран, ОАЭ, Армения, Мексика, Ливан, Мьянма. 

Теги:
Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина, Украина, Владимир Зеленский



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