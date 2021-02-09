Зеленский отказался от "Спутника V" — что ответили Песков и Захарова

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского прививать граждан страны вакциной "Спутник V".
Дмитрий Песков отметил, что российский "Спутник V" очень востребован в мире настолько, что "потенциал производства (вакцины) сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять". По словам пресс-секретаря, в настоящее время в стране прилагаются "титанические усилия", чтобы покрыть глобальный спрос после того, как препаратом будут обеспечены все россияне.
"Если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", — заявил Песков журналистам. Его цитирует РИА Новости.
Слова Зеленского также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"На кроликах экспериментируют меньше", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
А лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с журналистами назвал высказывание Зеленского не соответствующим позиции президента.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она уже доказала свою безопасность и эффективность.
На сегодня применение препарата одобрили помимо России в 20 странах, в числе которых Беларусь, Сербия, Туркменистан, Венгрия, Иран, ОАЭ, Армения, Мексика, Ливан, Мьянма.