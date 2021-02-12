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Мирзиёев ознакомился с работой мультимедийного центра ГУВД Ташкента

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В рамках визита состоялось открытие Музея славы Главного управления внутренних дел столицы, в ходе которого президент посетил выставочную экспозицию.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 12 февраля посетил Главное управление внутренних дел столицы, сообщает пресс-служба президента.

TikTok
© AFP 2018 / MANJUNATH KIRAN
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В ходе визита глава государства ознакомился с деятельностью информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента, в котором созданы условия для подготовки оперативных сообщений о преступлениях и происшествиях, проведения брифингов и пресс-конференций.

Президент подчеркнул, что подобные информационные центры должны быть в каждом управлении. Они помогут оперативно доводить до общественности изменения, происходящие в системе внутренних дел.

"Теперь необходимо создать программный продукт, который свяжет районные и городские управления с махаллей, обеспечит онлайн-диалог с людьми. Вся система внутренних дел должна работать на основе информационных технологий, - сказал Шавкат Мирзиёев.

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Кроме того, в рамках мероприятия состоялось открытие Музея славы Главного управления внутренних дел столицы, в ходе которого президент ознакомился с выставочной экспозицией.

Теги:
музей, ГУВД Ташкента, Шавкат Мирзиёев



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