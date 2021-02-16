Абдулазиз Камилов посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 16-18 февраля посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан с рабочим визитом, сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, Камилов встретится с главами внешнеполитических ведомств соседних республик.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития регионального взаимодействия, вопросы интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры.