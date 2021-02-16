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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210216/16010791/Abdulaziz-Kamilov-posetit-Kazakhstan-Tadzhikistan-i-Turkmenistan.html

Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства встретится со своими иностранными коллегами.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 16-18 февраля посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан с рабочим визитом, сообщили в МИД РУз.

По данным пресс-службы, Камилов встретится с главами внешнеполитических ведомств соседних республик.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития регионального взаимодействия, вопросы интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры.

Теги:
МИД Узбекистана, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Абдулазиз Камилов



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